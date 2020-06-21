Глава Татарстана вручил врачам ключи от новых машин скорой помощи — видео

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время поздравления медиков с профессиональным праздником вручил врачам ключи от новых машин скорой помощи. Все автомобили оснащены современным медицинским оборудованием отечественного производства и предназначены для оказания экстренной помощи, транспортировки и мониторинга состояния пациентов. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В целях борьбы с распространением коронавируса распоряжением правительства выделены средства на закупку автомобилей для нужд субъектов России. В Татарстан поступили 24 автомобиля. Три неотложки уже направлены в Набережные Челны. До конца июня в республику поступят ещё пять карет скорой помощи.

— Вы успешно справляетесь. Ситуация с коронавирусом уже стабилизировалась, но мы должны быть готовы к новым вызовам. В одной связке с врачами и медсёстрами работают водители скорой помощи, на них тоже лежит большая ответственность, — обратился Минниханов к медикам.

После поздравительной речи главы Татарстана ему представили мобильную кабину дезинфекции, которая позволяет за считаные секунды обработать одежду входящего. Как только человек входит в кабину, срабатывает датчик, распыляющий дезинфицирующий пар.

Ранее врачи обсерватора в Ленинградской области поздравили коллег с Днём медика. В честь праздника они исполнили танец в защитной экипировке.