Один человек погиб и шесть пострадали в результате ДТП в Петербурге

Один человек погиб и шесть пострадали в результате аварии с маршруткой на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, информирует Управление ГИБДД ГУ МВД РФ по Северной столице и области.

По предварительным данным, около 11:15 водитель (мужчина 1959 г.р.) на автомобиле Audi выехал на встречку и столкнулся с маршруткой и автомобилем Citroen. От удара маршрутка наехала на Chevrolet, двигавшийся в попутном направлении.

В результате водитель и четверо пассажиров маршрутки получили травмы средней степени тяжести, пассажир Citroen (женщина 1952 г.р.) получил тяжёлые травмы, водитель Audi погиб на месте.