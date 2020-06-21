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Один человек погиб и шесть пострадали в результате ДТП в Петербурге

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Видео © ВК / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Один человек погиб и шесть пострадали в результате аварии с маршруткой на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, информирует Управление ГИБДД ГУ МВД РФ по Северной столице и области.

По предварительным данным, около 11:15 водитель (мужчина 1959 г.р.) на автомобиле Audi выехал на встречку и столкнулся с маршруткой и автомобилем Citroen. От удара маршрутка наехала на Chevrolet, двигавшийся в попутном направлении.

Фото © ВК / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В результате водитель и четверо пассажиров маршрутки получили травмы средней степени тяжести, пассажир Citroen (женщина 1952 г.р.) получил тяжёлые травмы, водитель Audi погиб на месте.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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