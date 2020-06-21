Один человек погиб и шесть пострадали в результате ДТП в Петербурге

Видео © ВК / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Один человек погиб и шесть пострадали в результате аварии с маршруткой на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге, информирует Управление ГИБДД ГУ МВД РФ по Северной столице и области.
По предварительным данным, около 11:15 водитель (мужчина 1959 г.р.) на автомобиле Audi выехал на встречку и столкнулся с маршруткой и автомобилем Citroen. От удара маршрутка наехала на Chevrolet, двигавшийся в попутном направлении.
Фото © ВК / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
В результате водитель и четверо пассажиров маршрутки получили травмы средней степени тяжести, пассажир Citroen (женщина 1952 г.р.) получил тяжёлые травмы, водитель Audi погиб на месте.
Лента новостей
Сама не идёт на контакт. Адвокат ответила на претензии экс-жены хоккеиста Зайцева о "похищенных" детях
сегодня в 18:12
"Волноваться не стоит". В России ответили на заявления Украины о "ракетном ударе" по Новороссийску
сегодня в 18:09
На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива
сегодня в 18:02
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.