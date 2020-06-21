"Самая благородная профессия". Байкер Хирург поздравил коллег с Днём медицинского работника

Видео © Instagram / hirurg_nw

Лидер байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург) поздравил коллег-медиков с профессиональным праздником и поблагодарил их за труд.

Заявив, что врач — "самая благородная профессия на Земле", он добавил, что у всех была возможность убедиться в этом во время пандемии CoViD-19.

Фото © Instagram / hirurg_nw

— Врачи бросились гасить страшный огонь эпидемии, кинувшись безоглядно, без принуждения спасать Россию, — написал он в "Инстаграме".

К своему посту он приложил архивное фото и видеозапись с одной из неожиданных встреч с бывшей пациенткой, отметив, что ему очень приятно, когда его узнают.

Залдостанов добавил, что отмечаемый сегодня праздник важен и для других членов его семьи, так как прабабушка, бабушка и мать известного байкера также были медиками и "спасали людей до последнего дня своей жизни".