"Самая благородная профессия". Байкер Хирург поздравил коллег с Днём медицинского работника

Видео © Instagram / hirurg_nw
Лидер байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург) поздравил коллег-медиков с профессиональным праздником и поблагодарил их за труд.
Заявив, что врач — "самая благородная профессия на Земле", он добавил, что у всех была возможность убедиться в этом во время пандемии CoViD-19.
Фото © Instagram / hirurg_nw
— Врачи бросились гасить страшный огонь эпидемии, кинувшись безоглядно, без принуждения спасать Россию, — написал он в "Инстаграме".
К своему посту он приложил архивное фото и видеозапись с одной из неожиданных встреч с бывшей пациенткой, отметив, что ему очень приятно, когда его узнают.
Залдостанов добавил, что отмечаемый сегодня праздник важен и для других членов его семьи, так как прабабушка, бабушка и мать известного байкера также были медиками и "спасали людей до последнего дня своей жизни".
Ранее медиков с профессиональным праздником поздравили глава Минздрава Михаил Мурашко, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.