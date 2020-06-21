В Смоленске задержали подозреваемого в убийстве 17-летнего студента в Волгограде

В Смоленске правоохранители задержали Виталия Васильева, подозреваемого в убийстве студента из Азербайджана. Об этом со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталию Рудник сообщает ИА "Высота 102".

В Смоленск выехали сотрудники полиции и следователи из Волгограда. Они проведут процессуальные действия с участием задержанного. Подозреваемого этапируют в город, где было совершено преступление.