Не понравился репертуар. В Петербурге подростки избили семейную пару уличных музыкантов — видео

Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге хулиганы избили семейную пару уличных музыкантов. 30-летний мужчина и его 31-летняя беременная супруга получили гематомы. По факту происшествия полиция проводит проверку. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области.

— Потерпевшие пояснили, что исполняли песни под гитару у метро и у них произошёл конфликт с группой подростков, которые стали высказывать недовольство по поводу стиля исполняемой музыки. Молодые люди вели себя агрессивно, оскорбляя уличных музыкантов, и в конечном итоге напали на мужчину-гитариста, — говорится в сообщении.

Пострадавшие обратились за медицинской помощью, состояние девушки оценивается как удовлетворительное. Отмечается, что правоохранители приняли меры по установлению всех участников конфликта, а также по выявлению его причин.