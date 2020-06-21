У караоке-бара в Благовещенске произошла массовая драка со стрельбой — видео

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В столице Амурской области Благовещенске на улице Кантемирова в ночь на 21 июня произошла массовая драка со стрельбой, которую устроили посетители официально закрытого караоке-бара. Видеозапись инцидента была опубликована жителями в социальных сетях.

Как видно на представленных кадрах, две компании молодых людей эмоционально выясняют отношения на ночной улице, и в какой-то момент звучит громкий хлопок. Однако, как передаёт портал Amur.info, сообщений в полицию об обращении за медицинской помощью не поступало.

Как сообщили в региональном УМВД РФ, в настоящее время по факту обращения жителей близлежащих домов проводится проверка, устанавливаются участники и подробности. Журналисты отмечают, что пользователи соцсетей уверены, что участники драки — посетители заведения, однако из-за ситуации с коронавирусом все подобные организации должны быть закрыты, а кафе работают навынос.