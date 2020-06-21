МЧС предупреждает о грозе и сильном дожде в Москве утром 21 июня

Утром 21 июня в российской столице ожидаются неблагоприятные метеоусловия, сильный дождь с грозой и усилением ветра. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на данные МЧС.

Специалисты ведомства рекомендуют отказаться по возможности от поездок на личном транспорте, а если есть такая необходимость — соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам рекомендуется держаться подальше от шатких конструкций и деревьев, а также рекламных щитов. Автомобили тоже лучше парковать в стороне от них, а детей не следует оставлять без присмотра.