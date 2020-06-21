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МЧС предупреждает о грозе и сильном дожде в Москве утром 21 июня

В зонах грозовой активности ожидается усиление ветра до 15 м/с.

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Утром 21 июня в российской столице ожидаются неблагоприятные метеоусловия, сильный дождь с грозой и усилением ветра. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на данные МЧС.

Местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза. При грозе усиление ветра до 15 м/с, — говорится в сообщении.

Специалисты ведомства рекомендуют отказаться по возможности от поездок на личном транспорте, а если есть такая необходимость — соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам рекомендуется держаться подальше от шатких конструкций и деревьев, а также рекламных щитов. Автомобили тоже лучше парковать в стороне от них, а детей не следует оставлять без присмотра.

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