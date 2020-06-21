В региональных вузах увеличится число бюджетных мест

Количество бюджетных мест будет увеличено в вузах в регионах России, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Текст документа размещён на сайте кабмина.
При распределении более чем 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест будет учитываться рейтинг университетов и академий. Он был сформирован по итогам конкурса, проведённого Министерством образования и науки. В приоритете — вузы, находящиеся за пределами Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленобласти.
В середине мая Минобрнауки рекомендовало российским вузам не поднимать цены на обучение выше прошлогоднего уровня, позже аналогичные рекомендации поступили и от Минкультуры. Большинство высших учебных заведений зафиксирует стоимость обучения на уровне 2019 года.