В региональных вузах увеличится число бюджетных мест

Количество бюджетных мест будет увеличено в вузах в регионах России, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Текст документа размещён на сайте кабмина.

При распределении более чем 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест будет учитываться рейтинг университетов и академий. Он был сформирован по итогам конкурса, проведённого Министерством образования и науки. В приоритете — вузы, находящиеся за пределами Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленобласти.