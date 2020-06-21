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В МВД Украины считают, что взрыв в доме в Киеве могло спровоцировать взрывное устройство

Тем временем число жертв трагического происшествия возросло до двух.

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Фото © Facebook / ДСНС України

При расследовании взрыва в жилом доме в Киеве рассматриваются две основные версии, одна из них — подрыв взрывного устройства, рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Рассматривается две версии взрыв газа или взрывное устройство, — приводит его слова "Укринформ".

Глава МВД отметил, что взрывотехники уже исследуют образцы собранных на месте происшествия материалов.

В Госслужбе Украины по ЧС отметили, что при взрыве основной удар пришёлся на 4 — 8-й этажи. Отмечается, что число погибших возросло до двух.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Киеве прогремел взрыв. По предварительной информации, причиной стала утечка газа.

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