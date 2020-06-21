Глава Подмосковья поблагодарил медиков за самоотверженность

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обратился к медикам в День медицинского работника, который в этом году в России отмечается 21 июня, и поблагодарил их за самоотверженность и отвагу.

— Поздравляю с праздником всех наших врачей и медиков — огромную, дружную, профессиональную армию. Спасибо за ваши добрые дела, отвагу и самоотверженность в это очень непростое время, — сказал он.

Воробьёв отметил, что медики всегда проявляют самые лучшие качества, а события прошедших трёх месяцев, труд врачей в это время вызывают уважение.