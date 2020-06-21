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Глава Подмосковья поблагодарил медиков за самоотверженность

Вместе с губернатором области с профессиональным праздником сотрудников медучреждений поздравил также Леонид Рошаль.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обратился к медикам в День медицинского работника, который в этом году в России отмечается 21 июня, и поблагодарил их за самоотверженность и отвагу.

Поздравляю с праздником всех наших врачей и медиков — огромную, дружную, профессиональную армию. Спасибо за ваши добрые дела, отвагу и самоотверженность в это очень непростое время, — сказал он.

Воробьёв отметил, что медики всегда проявляют самые лучшие качества, а события прошедших трёх месяцев, труд врачей в это время вызывают уважение.

Вместе с главой Подмосковья к медицинским работникам обратился также легендарный педиатр и хирург Леонид Рошаль во время визита в Коломенскую ЦРБ.

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