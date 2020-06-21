Роспотребнадзор разъяснил правила ношения масок в детских лагерях

Сотрудникам детских лагерей и приехавшим на отдых несовершеннолетним не требуется носить маски и перчатки, заявила в эфире радио "Комсомольская правда" начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Галина Яновская.

Собеседница отметила, что на входах в здания на территории лагерей должны быть антисептики, детям и персоналу следует измерять температуру. По словам Яновской, защитные средства — перчатки и маски — будут необходимы лишь на пищеблоках.

Специалист Роспотребнадзора добавила, что в 2020 году единой даты начала оздоровительной кампании нет — в каждом субъекте её устанавливают региональные власти.