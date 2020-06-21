"Поистине героические усилия". Медведев уверен, что здоровье пациентов в России в надёжных руках

Видео © VK/Дмитрий Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил российских медиков с их профессиональным праздником и подчеркнул, что здоровье пациентов в России находится в надёжных руках. Видеообращение Медведев выложил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

— Помогая людям, вы берёте на себя колоссальную ответственность, проявляете профессионализм и терпение, чуткость и доброту. В эти сложные месяцы вы без устали трудитесь в напряжённых и опасных условиях, лечите и спасаете людей, предотвращаете развитие коронавирусной инфекции. Все мы сердечно благодарим вас за самоотверженную работу, за поистине героические усилия, — сказал Медведев.

Он также отметил, что медицина — это призвание.