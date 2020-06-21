В Москве к плановой медицинской помощи вернут ещё три тысячи коек

В Москве на этой неделе к плановой медицинской помощи вернут ещё три тысячи коек, которые ранее были перепрофилированы для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что в городе еженедельно тысячи коек возвращают в прежний режим работы и эта неделя — не исключение: обратно перепрофилируют ещё три тысячи коек, которые "стоят полупустые", сказал градоначальник Москвы в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

Стоит отметить, что для оказания помощи больным CoViD-19 на базе пяти временных госпиталей создан резервный коечный фонд, благодаря чему больницы могут вернуться к прежнему режиму работы.