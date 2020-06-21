Житель Норильска устроил массовую драку, вступившись за сестру — видео

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На одной из улиц Норильска накануне произошла массовая драка, которую пресекли прибывшие на место происшествия полицейские. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
На кадрах, попавших в распоряжение Лайфа, видно, что толпа гонится за двумя парнями, которым наносят удары. Одному из них, судя по записи, стало плохо, так как он упал на асфальт, а вокруг столпились люди, в частности, правоохранители.
Уточняется, что конфликт произошёл на бытовой почве. Сейчас полицейские устанавливают всех участников драки и опрашивают очевидцев.
Как стало известно Лайфу, всё началось с того, что два парня 2000 года рождения написали четырнадцатилетней девушке с предложением познакомиться и пообщаться. Брату школьницы, который увидел переписку, это не понравилось, и он решил лично высказать недовольство парням. Для этого он позвал своих друзей — 39 человек. По данным источника, на него составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".