Житель Норильска устроил массовую драку, вступившись за сестру — видео

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На одной из улиц Норильска накануне произошла массовая драка, которую пресекли прибывшие на место происшествия полицейские. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

На кадрах, попавших в распоряжение Лайфа, видно, что толпа гонится за двумя парнями, которым наносят удары. Одному из них, судя по записи, стало плохо, так как он упал на асфальт, а вокруг столпились люди, в частности, правоохранители.

Уточняется, что конфликт произошёл на бытовой почве. Сейчас полицейские устанавливают всех участников драки и опрашивают очевидцев.