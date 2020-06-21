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Путин: Для чиновников неприлично выпячивать напоказ своё благосостояние

Российский лидер отметил, что власти любого уровня должны понимать, что сотни тысяч людей в стране живут скромно.

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин заявил, что представители власти любых уровней не должны "выпячивать" своё благосостояние. Об этом он сказал в интервью в фильме "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ своё благосостояние, — сказал он, отметив, что деятели власти должны понимать, где живут, и осознавать, что у "сотни тысяч людей в нашей стране" скромные условия жизни.

Однако Путин также заметил, что показной аскетизм тоже не может быть примером для подражания.

Ранее российский лидер рассказал, чем занимается в свободное время и как часто общается с внуками.

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