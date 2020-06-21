Девять человек пострадали при стрельбе в США

Police are investigating a shooting that left nine people injured at a large gathering in upstate New York https://t.co/QByDl22o25 — CNN Breaking News (@cnnbrk) June 21, 2020

В северной части штата Нью-Йорк произошла стрельба, девять человек пострадали. Правоохранительные органы начали расследование происшествия. Об этом сообщает CNN.

В участок полиции поступила жалоба о краже транспортного средства. Прибыв на место происшествия, правоохранители увидели на улице скопление сотен людей. Некоторые из них бежали с криками о стрельбе. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили девять человек разного возраста с огнестрельными ранениями. Один из пострадавших — в критическом состоянии.

Информации о стрелявшем пока что нет, также неизвестна причина массового скопления людей на улице.