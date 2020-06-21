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Девять человек пострадали при стрельбе в США

Один из раненых находится в критическом состоянии.

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В северной части штата Нью-Йорк произошла стрельба, девять человек пострадали. Правоохранительные органы начали расследование происшествия. Об этом сообщает CNN.

В участок полиции поступила жалоба о краже транспортного средства. Прибыв на место происшествия, правоохранители увидели на улице скопление сотен людей. Некоторые из них бежали с криками о стрельбе. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили девять человек разного возраста с огнестрельными ранениями. Один из пострадавших — в критическом состоянии.

Информации о стрелявшем пока что нет, также неизвестна причина массового скопления людей на улице.

Напомним, ранее в Торонто неизвестные открыли стрельбу на улице, в результате которой погиб один человек. Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

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