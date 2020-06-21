В Крыму медиков поздравили новыми граффити на фасаде одного из домов — видео

Видео © Facebook / Сергей Аксенов
В Крыму ко Дню медработника на фасаде одного из домов появился рисунок-граффити, изображающий женщину-врача в окружении цветов. Видео с созданием необычной картины в пять этажей на своей странице в "Фейсбуке" опубликовал глава региона Сергей Аксёнов.
Вместе с тем он поздравил сотрудников лечебных учреждений и подчеркнул, что здоровье — самое ценное, что есть у людей.
— Ваш труд требует колоссальной ответственности, полной самоотдачи и высокой компетентности. Это не просто работа — это истинное призвание, — заявил глава Крыма.
Аксёнов отметил, что в этом году отмечать свой профессиональный праздник медикам приходится на передовой борьбы с CoViD-19, в обстоятельствах, приближенных к боевым. Он добавил, что в условиях пандемии ситуацию удаётся держать под контролем благодаря профессионализму и слаженной работе отечественных специалистов.
Ранее президент РФ Владимир Путин наградил медработников за вклад в борьбу с коронавирусом.
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