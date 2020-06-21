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"Вам приходится бывать там, где боль". ОНФ поздравил врачей с Днём медицинского работника

В записи ролика приняли участие президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль и представители некоммерческих организаций России.

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Видео © Общероссийский народный фронт

Общероссийский народный фронт поздравил врачей с Днём медицинского работника, выразив им глубокую благодарность и признательность.

Я знаю, что вам очень тяжело, но убеждён, что мы этот вирус с вами победим. И залогом этого являются ваши душа, знания и умения. Благодарю вас, — обратился к коллегам сопредседатель Центрального штаба Народного фронта доктор Леонид Рошаль.

Видеопоздравление для врачей записали пациенты, волонтёры, дети, растущие в семьях медиков, представители НКО. Они отметили, что все доктора делают одно большое дело, пожелав им покоя и милосердия.

Президент России Владимир Путин наградил медработников за вклад в борьбу с коронавирусом. С профессиональным праздником врачей уже поздравили премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.

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