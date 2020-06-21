В Ростове-на-Дону нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве отца и покушении на мать

В Ростове-на-Дону обнаружили тело 24-летнего мужчины, который подозревается в убийстве отца и покушении на мать. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

— 16 июня подозреваемый в ходе ссоры нанёс множественные ножевые ранения своему отцу и матери. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, женщина была госпитализирована. После совершения преступления подозреваемый с места происшествия скрылся и был объявлен в розыск, — говорится в сообщении.

Отмечается, что тело мужчины без признаков криминальной смерти нашли в воде около берега балки Калмыцкой в хуторе Ленинаван. Расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Ростова-на-Дону продолжается, точная причина его смерти выясняется. По одной из версий, он мог покончить с собой.