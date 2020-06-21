Путин: Россия не "приобретала" Крым, граждане своё решение приняли на референдуме

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ "не приобретала Крым", это был демократический выбор жителей полуострова. Об этом российский лидер рассказал в интервью, которое выйдет на телеканале "Россия-1".
— Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не приобрели. Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией, — отметил Путин.
Глава России подчеркнул, что "это высшая степень проявления демократии". Он также добавил, что, несмотря на "трения с властной верхушкой" Украины, народ страны остаётся братским для РФ.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россиянам будет стыдно за присоединение Крыма. Лидер страны считает, что до возвращения полуострова "нормальное и дружеское" общение между жителями двух стран невозможно.
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