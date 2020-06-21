Путин: Россия не "приобретала" Крым, граждане своё решение приняли на референдуме

Глава России отметил, что "это высшая степень проявления демократии".

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ "не приобретала Крым", это был демократический выбор жителей полуострова. Об этом российский лидер рассказал в интервью, которое выйдет на телеканале "Россия-1".

— Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не приобрели. Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией, — отметил Путин.

Глава России подчеркнул, что "это высшая степень проявления демократии". Он также добавил, что, несмотря на "трения с властной верхушкой" Украины, народ страны остаётся братским для РФ.