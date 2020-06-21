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Путин заявил, что давно привык к критике

Глава государства отметил, что в жизни всегда есть люди, которые думают иначе.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, не обидно ли ему слышать критику. Политик заявил, что давно к ней привык.

По словам российского лидера, всегда найдутся люди, мыслящие не так, как ты сам.

Это неизбежно, таковы законы развития любого общества, — сказал Путин в эфире телеканала "Россия-1".

Глава государства также отметил, что представители власти любых уровней не должны "выпячивать" своё благосостояние.

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