Путин заявил, что давно привык к критике

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, не обидно ли ему слышать критику. Политик заявил, что давно к ней привык.

По словам российского лидера, всегда найдутся люди, мыслящие не так, как ты сам.

— Это неизбежно, таковы законы развития любого общества, — сказал Путин в эфире телеканала "Россия-1".