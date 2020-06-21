Путин заявил, что давно привык к критике

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, не обидно ли ему слышать критику. Политик заявил, что давно к ней привык.
По словам российского лидера, всегда найдутся люди, мыслящие не так, как ты сам.
— Это неизбежно, таковы законы развития любого общества, — сказал Путин в эфире телеканала "Россия-1".
Глава государства также отметил, что представители власти любых уровней не должны "выпячивать" своё благосостояние.
Лента новостей
Сама не идёт на контакт. Адвокат ответила на претензии экс-жены хоккеиста Зайцева о "похищенных" детях
сегодня в 18:12
"Волноваться не стоит". В России ответили на заявления Украины о "ракетном ударе" по Новороссийску
сегодня в 18:09
На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива
сегодня в 18:02