Какая засада! Что пишут западные СМИ о статье Путина

Сам текст статьи, напомним, был опубликован на сайте американского издания The National Interest (с русским вариантом можно ознакомиться на сайте Кремля). И сразу же после публикации посыпались заявления и комментарии со стороны ряда западных игроков — либеральных СМИ и государств, по которым российский президент прошёлся в своей статье.
Любопытно, но далеко не все западные издания стали опровергать содержание статьи. Многие признали, что Путин прав в том, что Запад пытается исказить историю и преуменьшить роль Советского Союза (вспоминаем сразу твит Белого дома о том, что Гитлера, оказывается, победили США и Великобритания). Также далеко не все правительства стран, упомянутых Путиным, встали в дипломатическую позу. Немцы заявили, что призыв российского президента открыть архивы, их, в общем-то, не касается — они считают это действие вполне нормальным и уже давно все архивы открыли.
Британцы попросили не политизировать историю и отметили, что нацизм побеждали все вместе. Некоторые российские политики возмущены отказом Лондона признать факт Мюнхенского сговора — однако британские власти его и не отрицают. Они давно признали, что политика по умиротворению нацистов была ошибочной. Однако, что касается наших западных соседей (Прибалтики и стран Польши), то их реакция была предсказуемой: смесью страусиного поведения и эмоционального потока сознания, у которой одна задача — спрятаться от исторических фактов.
Так, прибалтийским элитам не понравилось, что президент России Владимир Путин не назвал вхождение их государств в СССР бессовестной оккупацией, не покаялся и не предложил выплатить им многомиллиардные компенсации. Путин, напомним, написал, что "осенью 1939 года, решая свои военно‑стратегические, оборонительные задачи, Советский Союз начал процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР было реализовано на договорной основе при согласии избранных властей. Это соответствовало нормам международного и государственного права того времени". Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал эти заявления Путина ложными от начала и до конца. А МИД Латвии заявил, что "балтийские страны были оккупированы и аннексированы противоправно, с применением угроз и военных провокаций", и потребовал от Москвы "покаяться за развязывание Второй мировой войны и бесчисленные преступления против народов Европы, России и соседних с ней стран".
Возможно, министрам и дипломатам стоит несколько подучить историю. Военно-стратегические задачи состояли в том, чтобы не допустить немецкой оккупации этих государств и превращения их в плацдарм для броска на Ленинград (если кто-то не понимает, о чём речь, то он может почитать об оккупации Германией нейтральных Бельгии и Нидерландов в 1940 году, что позволило немцам обойти французскую "линию Мажино" и вторгнуться во Францию с севера). И да, формально вступление этих стран в СССР было реализовано на договорной основе с их властями. Если господин Рейнсалу или его коллеги назовут это оккупацией, то пусть расскажут, сколько бравых солдат прибалтийских стран было убито в ходе защиты этих стран от "вторгнувшихся" советских войск. Для понимания — в ходе оккупации Гитлером нейтральных Нидерландов в 1940 году последние потеряли две с половиной тысячи солдат убитыми, а ещё семь было ранено. Защищая свою страну, бельгийская армия потеряла шесть тысяч убитыми, было ранено пятнадцать тысяч её бойцов.
И если уж кому и надо каяться, то самим властям прибалтийских стран, героизирующим служивших в рядах СС их собственных жителей — тех самых, которые, по словам Путина, "хоть и рядились в одежды борцов за национальную независимость или свободу от коммунизма", но являлись "предателями и палачами", которые в бесчеловечности "зачастую превосходили своих хозяев". Героизируют и позволяют недобитым Красной армией и не расстрелянным по милости Сталина бойцам СС устраивать марши по улицам прибалтийских городов.
Что же касается поляков, то директор Департамента национальной безопасности канцелярии премьер-министра этой страны Станислав Жарын обвинил Москву в продолжении "войны памяти", которая, по его мнению, направлена на то, чтобы "обелить позорное советское прошлое, стереть из коллективной памяти тот факт, что во время войны Сталин и Гитлер вступили в сговор друг с другом, и подкрепить миф о Советском Союзе как о единственном победителе нацистской Германии". Любопытно, что в потоке сознания, каковым наполнено официальное заявление Варшавы, поляки никак не комментируют приведённые президентом исторические факты. О сговоре Польши и нацистской Германии по разделу Чехословакии в 1938 году. О готовности поляков поставить Гитлеру памятник в Варшаве за "решение еврейского вопроса". О саботаже польским руководством советской идеи по созданию восточноевропейской системы коллективной безопасности для сдерживания нацистской агрессии.
По мнению господина Жарына, у статьи Путина есть ещё один скрытый смысл — показать, что надежды Польши на помощь Запада были бессмысленными и привели к самоубийству польской государственности, что Запад бросил поляков в час нужды тогда, а значит, бросит и сейчас.
Однако никакого скрытого смысла тут нет — Владимир Путин, в общем-то, и не скрывает, что сравнивает в статье ситуацию 30-х годов XX века и 10-х годов XXI века. Весь текст переполнен аллюзиями и сравнениями, и, в частности, до поляков пытаются донести мысль, что их саботаж российско-европейских проектов (того же "Северного потока — 2") и отказ от создания единой европейской системы безопасности (через размещение американских ПРО на своей территории) во имя интересов деструктивного игрока (каковыми сейчас выступают США) ударит прежде всего по национальным интересам Польши.
Вопрос лишь в том, дойдёт ли это до варшавских властей? В Кремле настроены оптимистично — в том числе и благодаря критике статьи Путина.
— Наличие реакции говорит о том, что статью читали, что её читают. Здесь есть слабая надежда, что, может быть, каждое лишнее прочтение позволит задаться вопросом, — надеется пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.