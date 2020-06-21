Какая засада! Что пишут западные СМИ о статье Путина

Сам текст статьи, напомним, был опубликован на сайте американского издания The National Interest (с русским вариантом можно ознакомиться на сайте Кремля). И сразу же после публикации посыпались заявления и комментарии со стороны ряда западных игроков — либеральных СМИ и государств, по которым российский президент прошёлся в своей статье.

Любопытно, но далеко не все западные издания стали опровергать содержание статьи. Многие признали, что Путин прав в том, что Запад пытается исказить историю и преуменьшить роль Советского Союза (вспоминаем сразу твит Белого дома о том, что Гитлера, оказывается, победили США и Великобритания). Также далеко не все правительства стран, упомянутых Путиным, встали в дипломатическую позу. Немцы заявили, что призыв российского президента открыть архивы, их, в общем-то, не касается — они считают это действие вполне нормальным и уже давно все архивы открыли.

Британцы попросили не политизировать историю и отметили, что нацизм побеждали все вместе. Некоторые российские политики возмущены отказом Лондона признать факт Мюнхенского сговора — однако британские власти его и не отрицают. Они давно признали, что политика по умиротворению нацистов была ошибочной. Однако, что касается наших западных соседей (Прибалтики и стран Польши), то их реакция была предсказуемой: смесью страусиного поведения и эмоционального потока сознания, у которой одна задача — спрятаться от исторических фактов.

Так, прибалтийским элитам не понравилось, что президент России Владимир Путин не назвал вхождение их государств в СССР бессовестной оккупацией, не покаялся и не предложил выплатить им многомиллиардные компенсации. Путин, напомним, написал, что "осенью 1939 года, решая свои военно‑стратегические, оборонительные задачи, Советский Союз начал процесс инкорпорации Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР было реализовано на договорной основе при согласии избранных властей. Это соответствовало нормам международного и государственного права того времени". Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал эти заявления Путина ложными от начала и до конца. А МИД Латвии заявил, что "балтийские страны были оккупированы и аннексированы противоправно, с применением угроз и военных провокаций", и потребовал от Москвы "покаяться за развязывание Второй мировой войны и бесчисленные преступления против народов Европы, России и соседних с ней стран".

Возможно, министрам и дипломатам стоит несколько подучить историю. Военно-стратегические задачи состояли в том, чтобы не допустить немецкой оккупации этих государств и превращения их в плацдарм для броска на Ленинград (если кто-то не понимает, о чём речь, то он может почитать об оккупации Германией нейтральных Бельгии и Нидерландов в 1940 году, что позволило немцам обойти французскую "линию Мажино" и вторгнуться во Францию с севера). И да, формально вступление этих стран в СССР было реализовано на договорной основе с их властями. Если господин Рейнсалу или его коллеги назовут это оккупацией, то пусть расскажут, сколько бравых солдат прибалтийских стран было убито в ходе защиты этих стран от "вторгнувшихся" советских войск. Для понимания — в ходе оккупации Гитлером нейтральных Нидерландов в 1940 году последние потеряли две с половиной тысячи солдат убитыми, а ещё семь было ранено. Защищая свою страну, бельгийская армия потеряла шесть тысяч убитыми, было ранено пятнадцать тысяч её бойцов.

И если уж кому и надо каяться, то самим властям прибалтийских стран, героизирующим служивших в рядах СС их собственных жителей — тех самых, которые, по словам Путина, "хоть и рядились в одежды борцов за национальную независимость или свободу от коммунизма", но являлись "предателями и палачами", которые в бесчеловечности "зачастую превосходили своих хозяев". Героизируют и позволяют недобитым Красной армией и не расстрелянным по милости Сталина бойцам СС устраивать марши по улицам прибалтийских городов.

Что же касается поляков, то директор Департамента национальной безопасности канцелярии премьер-министра этой страны Станислав Жарын обвинил Москву в продолжении "войны памяти", которая, по его мнению, направлена на то, чтобы "обелить позорное советское прошлое, стереть из коллективной памяти тот факт, что во время войны Сталин и Гитлер вступили в сговор друг с другом, и подкрепить миф о Советском Союзе как о единственном победителе нацистской Германии". Любопытно, что в потоке сознания, каковым наполнено официальное заявление Варшавы, поляки никак не комментируют приведённые президентом исторические факты. О сговоре Польши и нацистской Германии по разделу Чехословакии в 1938 году. О готовности поляков поставить Гитлеру памятник в Варшаве за "решение еврейского вопроса". О саботаже польским руководством советской идеи по созданию восточноевропейской системы коллективной безопасности для сдерживания нацистской агрессии.

По мнению господина Жарына, у статьи Путина есть ещё один скрытый смысл — показать, что надежды Польши на помощь Запада были бессмысленными и привели к самоубийству польской государственности, что Запад бросил поляков в час нужды тогда, а значит, бросит и сейчас.

Однако никакого скрытого смысла тут нет — Владимир Путин, в общем-то, и не скрывает, что сравнивает в статье ситуацию 30-х годов XX века и 10-х годов XXI века. Весь текст переполнен аллюзиями и сравнениями, и, в частности, до поляков пытаются донести мысль, что их саботаж российско-европейских проектов (того же "Северного потока — 2") и отказ от создания единой европейской системы безопасности (через размещение американских ПРО на своей территории) во имя интересов деструктивного игрока (каковыми сейчас выступают США) ударит прежде всего по национальным интересам Польши.