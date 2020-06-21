Михаил Жванецкий признался, что очень плохо себя чувствует

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий рассказал, что в последнее время ощущает сильное недомогание и постоянно находится дома.
— Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за того, что объявили карантин. Очень плохо себя чувствую в последнее время, — рассказал он изданию "Собеседник".
Из-за плохого самочувствия юморист не смог посетить похороны писателя Анатолия Трушкина, хотя отметил, что они и не были друзьями.
Ранее сообщалось, что писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер в возрасте 78 лет в больнице. Незадолго до смерти у него диагностировали коронавирус. Его похоронили на Митинском кладбище.
Лента новостей
Сама не идёт на контакт. Адвокат ответила на претензии экс-жены хоккеиста Зайцева о "похищенных" детях
сегодня в 18:12
"Волноваться не стоит". В России ответили на заявления Украины о "ракетном ударе" по Новороссийску
сегодня в 18:09
На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива
сегодня в 18:02