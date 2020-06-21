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Михаил Жванецкий признался, что очень плохо себя чувствует

Писатель-сатирик рассказал, что лежит дома и никуда не выходит.

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Михаил Жванецкий. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий рассказал, что в последнее время ощущает сильное недомогание и постоянно находится дома.

Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за того, что объявили карантин. Очень плохо себя чувствую в последнее время, — рассказал он изданию "Собеседник".

Из-за плохого самочувствия юморист не смог посетить похороны писателя Анатолия Трушкина, хотя отметил, что они и не были друзьями.

Ранее сообщалось, что писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер в возрасте 78 лет в больнице. Незадолго до смерти у него диагностировали коронавирус. Его похоронили на Митинском кладбище.

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