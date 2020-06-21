Фёдор Добронравов рассказал, почему решил уволиться из Театра сатиры

Народный артист России Фёдор Добронравов признался, что решил уволиться из Театра сатиры из-за усталости, а не какого-то конфликта с начальством или коллегами.
— Я не ссорился ни с кем. 16 лет проработал в Сатире. Просто устал. Я и (художественному руководителю театра Ширвиндту. — Прим. Лайфа) Александру Анатольевичу так сказал, — отметил он в беседе с обозревателем "Московского комсомольца".
Артист пояснил, что согласился играть на разовых спектаклях и продолжает созваниваться с худруком театра. При этом он подчеркнул, что планирует продолжать играть в спектакле "Где мы?" столько же, сколько это намерен делать Ширвиндт. Добронравов добавил, что у него есть определённые "театральные планы" на будущее, но делиться ими не стал. Он также сказал, что надеялся на возобновление съёмок сериала "Сваты" и даже звонил в Киев, однако там не успели подготовиться из-за пандемии. Из-за этого, скорее всего, продолжение сериала будут снимать уже в следующем году.
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