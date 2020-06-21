Главный внештатный терапевт Минздрава объяснила, что на деле означает поправка о доступной медицине

Директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины" Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, почему важна поправка в конституцию, касающаяся доступности медицины.

— Доступная медицина для всех и везде в каждом уголке нашей страны — это путь и ключ к тому, что продолжительность жизни будет больше, что мы сможем профилактировать многие заболевания, особенно хронические неинфекционные заболевания, — сказала Лайфу Драпкина.

Она также отметила, что ситуация с коронавирусом показала, что медицина в России действительно доступна для всех. Главный внештатный терапевт Минздрава напомнила, что каждый имел возможность пройти обследование на заболевание, а также все пациенты, кому это было необходимо, обеспечивались аппаратами ИВЛ.

— Поправка о доступной медицине будет нашей надёжной гарантией получения квалифицированной медицинской помощи везде, и самое главное, что гарантией будет сама конституция, — подчеркнула Драпкина.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил на 1 июля проведение голосования по поправкам в конституцию. Как и было заявлено, этот день станет выходным. Ранее Центризбирком показал, как будет проходить всероссийское голосование, а СМИ опубликовали образец бюллетеня. Глава России убеждён, что большинство россиян поддержат изменения в основной закон страны.