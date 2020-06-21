Иранские учёные подтвердили связь между группой крови и смертностью от CoViD-19

Чаще всех жертвами вызванных коронавирусной инфекцией осложнений становятся люди со второй группой крови. Об этом говорится в исследовании учёных из Ирана, размещённом на портале MedRxiv.

Такой же вывод ранее сделали их коллеги из Китая и США. Наименее уязвимыми к коронавирусу специалисты называют обладателей первой группы крови. Реже, чем люди со второй группой, от вызванных CoViD-19 осложнений умирают пациенты с третьей или четвёртой группой крови.