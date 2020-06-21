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Джонсон заявил о готовности пересмотреть британские законы ради предотвращения терактов

Накануне в Рединге мужчина с ножом напал на посетителей парка, трое погибли.

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Фото © ТАСС / PA Wire / Aaron Chown

После произошедшего накануне нападения с ножом на посетителей парка в британском Рединге премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон заявил, что правительство готово внести изменения в законы государства ради предотвращения терактов в будущем. Об этом он рассказал в интервью Би-би-си.

Если в наше законодательство надо внести какие-либо изменения, чтобы не допустить повторения подобных происшествий, мы без колебания это сделаем, — сказал Джонсон.

Он также выразил уверенность в том, что усиления террористической активности в Британии не будет.

Напомним, накануне вечером в городском парке Рединга мужчина с ножом в руках набросился на компанию отдыхавших горожан и нанёс удары пятерым из них. Трое погибли на месте, двое госпитализированы в тяжёлом состоянии. Полиция Великобритании признала произошедшее терактом. По данным СМИ, задержанный ранее был судим за незначительное преступление.

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