Джонсон заявил о готовности пересмотреть британские законы ради предотвращения терактов

После произошедшего накануне нападения с ножом на посетителей парка в британском Рединге премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон заявил, что правительство готово внести изменения в законы государства ради предотвращения терактов в будущем. Об этом он рассказал в интервью Би-би-си.

— Если в наше законодательство надо внести какие-либо изменения, чтобы не допустить повторения подобных происшествий, мы без колебания это сделаем, — сказал Джонсон.

Он также выразил уверенность в том, что усиления террористической активности в Британии не будет.