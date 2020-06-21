В Белоруссии арестовали кандидата в президенты Бабарико и его сына

В Белоруссии сегодня сыну претендента в президенты страны Виктора Бабарико Эдуарду предъявили обвинение, вместе с отцом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщил штаб политика.

— Виктору и Эдуарду предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении в "Твиттере".

Отмечается, что штаб намерен обжаловать постановление о заключении.

Ранее обвинение было предъявлено и самому Виктору Бабарико.