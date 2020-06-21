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В Белоруссии арестовали кандидата в президенты Бабарико и его сына

Штаб политика заявил, что намерен обжаловать постановление о заключении под стражу.

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Фото © Twitter / Виктор Бабарико

В Белоруссии сегодня сыну претендента в президенты страны Виктора Бабарико Эдуарду предъявили обвинение, вместе с отцом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщил штаб политика.

Виктору и Эдуарду предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении в "Твиттере".

Отмечается, что штаб намерен обжаловать постановление о заключении.

Ранее обвинение было предъявлено и самому Виктору Бабарико.

Напомним, руководитель Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что задержание Бабарико связано с подозрением в давлении на свидетелей и попытками сокрытия улик. В Кремле задержание бывшего главы "Белгазпромбанка" назвали внутренним делом республики.

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