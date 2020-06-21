В Белоруссии арестовали кандидата в президенты Бабарико и его сына

В Белоруссии сегодня сыну претендента в президенты страны Виктора Бабарико Эдуарду предъявили обвинение, вместе с отцом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщил штаб политика.
— Виктору и Эдуарду предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении в "Твиттере".
Отмечается, что штаб намерен обжаловать постановление о заключении.
Ранее обвинение было предъявлено и самому Виктору Бабарико.
Напомним, руководитель Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что задержание Бабарико связано с подозрением в давлении на свидетелей и попытками сокрытия улик. В Кремле задержание бывшего главы "Белгазпромбанка" назвали внутренним делом республики.
Лента новостей
Сама не идёт на контакт. Адвокат ответила на претензии экс-жены хоккеиста Зайцева о "похищенных" детях
сегодня в 18:12
"Волноваться не стоит". В России ответили на заявления Украины о "ракетном ударе" по Новороссийску
сегодня в 18:09
На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива
сегодня в 18:02