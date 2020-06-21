Директор Музея современной истории России: Поправки в конституцию закрепят за страной статус суверенной мировой державы

Предлагаемые поправки в Конституцию РФ отвечают современным реалиям и поддерживают суверенный статус России как мировой державы, а также гарантируют сохранение самобытности всех народов, населяющих её территорию. Об этом Лайфу рассказала генеральный директор Государственного центрального музея современной истории, член Общественной палаты РФ Ирина Великанова.

Рассуждая о важности поправки о государственном суверенитете, эксперт отметила, что за прошедшие 20 лет страна снова смогла стать полноценной мировой державой, которая трепетно относится к своей территории и не позволит на неё посягать. Изменения в основном законе не только запрещают отчуждение земель, входящих в состав государства, но и не дадут озвучивать подобные призывы.

В 90-е годы важнейшие решения принимали в разрез с национальными интересами, зачастую в согласии с зарубежными схемами. В новом тысячелетии всё изменилось, и теперь без учёта мнения страны не принимается "ни одно судьбоносное геополитическое решение". Всё это будет зафиксировано в Конституции.

— В 90-е были совсем другие тенденции и политики, общественные деятели рассуждали о том, что в качестве покаяния за якобы преступления коммунизма надо вернуть Японии — Курилы, Германии — Калининград, и так далее. Сегодня мы живём совсем в других реалиях, — пояснила Великанова.

Комментируя ситуацию с культурной самобытностью и русским языком в контексте поправок, она заметила, что в соответствии с новой Конституцией русские признаются государствообразующим народом, так как именно русский язык и культура объединяют многообразие культур народов, населяющих страну. В то же время изменения в основной законе гарантируют сохранение культурной самобытности всех народов, проживающих на территории РФ.