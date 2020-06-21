Синоптик объяснил необычное поведение погоды в России

Причиной сильных ливней и града, которые обрушились на российские регионы, стало столкновение холодных и горячих воздушных масс. Об этом телеканалу "360" сообщил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

— Июнь начался очень активным притоком горячего воздуха с юга и холодным — с севера. Раскалённый воздух поступил в Россию из Индии и Пакистана. С другой стороны — арктический воздух из северных регионов. Этот контраст вышел к границам фронтальных зон. Из-за этого и кучевая облачность, и грозы, и ливни с градом, — сказал он.

Цыганков отметил, что уже на следующей неделе осадки станут кратковременными, а со среды начнётся постепенное потепление и к субботе воздух может прогреться до +30 градусов. Во вторник же сохранится прохлада — до +11 ночью и +22 днём.