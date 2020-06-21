Путин прокомментировал заявление Зеленского о разжигании Второй мировой войны Советским Союзом

Президент России Владимир Путин, комментируя заявление коллеги с Украины Владимира Зеленского о том, что в развязывании Второй мировой войны виноват СССР, подчеркнул, что преуменьшение вклада украинцев в Победу наносит рану тем, кто дорожит прошлым. Об этом российский лидер сказал в интервью для телеканала "Россия-1".

— Умалять значение того, что сделано украинским народом в ходе Великой Отечественной войны, а именно это и было сделано действующим президентом Украины, это означает нанести серьёзную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым украинского народа, — подчеркнул Путин.

Также глава РФ выразил уверенность в том, что визит руководства Украины в Москву обязательно состоится, кто бы не возглавлял государство. Владимир Путин отметил, что основной вопрос заключается в том, как скоро это произойдёт. По словам российского лидера, у России нет разногласий с жителями Украины, а трения возникли с теми, кто находится у власти.