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Выборы в сербский парламент не обошлись без драк на участках

Явка на голосовании составила 26,11%.

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Фото © ТАСС / EPA

В столице Сербии Белграде во время выборов в парламент на одном из участков произошла драка. Как сообщает МВД страны, конфликт между двумя избирателями произошёл после того, как беременную жену одного из них пропустили без очереди, а второй остался этим недоволен.

Сотрудники полиции выехали немедленно и застали граждан П.К. 1941 года рождения и Н.И. 1985 года рождения. Первый заявил, что второй ударил его кулаком в голову, а второй объяснил конфликт тем, что тот негодовал и ругался, когда его беременную жену пропустили голосовать без очереди, — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в обмене ударами не нашли уголовного преступления, участники драки понесут административную ответственность.

Тем временем явка на парламентских выборах сейчас составляет 26,11%, сообщил избирком страны. Отмечается, что правом голоса обладают 6,5 миллиона граждан, которые могут изъявить свою волю с 7 утра до 8 вечера на 8,4 тысячи участков. Голосование проходит без нарушений.

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