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В Сети появились снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения

Ими поделились пользователи "Твиттера".

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Снимки затмения Солнца, напоминающего огненное кольцо, появились в социальных сетях.

На территории России наибольшая фаза небесного явления была видна на юге Алтайского края, вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией.

Некоторых пользователей ждало разочарование — затмения они не увидели.

В предыдущий раз кольцеобразное затмение жители Земли наблюдали 18 лет назад — в июне 2002 года. По прогнозам специалистов, следующее произойдёт 13 июля 2037 года.

По словам научного директора Московского планетария Фаины Рублевой, в российской столице полное солнечное затмение будет видно лишь в 2126 году.

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