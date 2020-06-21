В Сети появились снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения

Снимки затмения Солнца, напоминающего огненное кольцо, появились в социальных сетях.
На территории России наибольшая фаза небесного явления была видна на юге Алтайского края, вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией.
Солнечное затмение в городе Иркутск 16:00. Ярик!!!!!!! Бочёк потииик!!! 🦊🦊🦊😍😍 pic.twitter.com/I5HBuhbj5i— Valdemar Makoshin (@Valdema34953854) June 21, 2020
Некоторых пользователей ждало разочарование — затмения они не увидели.
Самарканд солнечное затмение pic.twitter.com/uY5l3vSB5K— АМРЕШКИНЫ (@amretdinov) June 21, 2020
В предыдущий раз кольцеобразное затмение жители Земли наблюдали 18 лет назад — в июне 2002 года. По прогнозам специалистов, следующее произойдёт 13 июля 2037 года.
Сегодняшнее солнечное затмение pic.twitter.com/6q3FtYVx8D— Безграничный Космос (@AstroFrontier) June 21, 2020
По словам научного директора Московского планетария Фаины Рублевой, в российской столице полное солнечное затмение будет видно лишь в 2126 году.
Солнечное затмение— Виталий Круглянских (@v_kruglianskikh) June 21, 2020
21 июня 2020 pic.twitter.com/45Dy70tUyI
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