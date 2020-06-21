В Сети появились снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения

Снимки затмения Солнца, напоминающего огненное кольцо, появились в социальных сетях.

На территории России наибольшая фаза небесного явления была видна на юге Алтайского края, вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией.

Солнечное затмение в городе Иркутск 16:00. Ярик!!!!!!! Бочёк потииик!!! 🦊🦊🦊😍😍 pic.twitter.com/I5HBuhbj5i — Valdemar Makoshin (@Valdema34953854) June 21, 2020

Некоторых пользователей ждало разочарование — затмения они не увидели.

В предыдущий раз кольцеобразное затмение жители Земли наблюдали 18 лет назад — в июне 2002 года. По прогнозам специалистов, следующее произойдёт 13 июля 2037 года.

Сегодняшнее солнечное затмение pic.twitter.com/6q3FtYVx8D — Безграничный Космос (@AstroFrontier) June 21, 2020

По словам научного директора Московского планетария Фаины Рублевой, в российской столице полное солнечное затмение будет видно лишь в 2126 году.