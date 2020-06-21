Игроки "Динамо" поблагодарили "Краснодар" за перенос матча

В футбольном клубе "Динамо" выразили искреннюю благодарность и признательность президенту "Краснодара" Сергею Галицкому, который согласился перенести матч. Об этом сообщает пресс-служба московской команды в "Инстаграме".
— Хотим от лица всего нашего клуба выразить искреннюю признательность президенту ФК "Краснодар" Сергею Николаевичу Галицкому за человеческое и спортивное благородство! — говорится в сообщении.
Футбольный матч "Краснодар" — "Динамо", который должен был состояться 21 июня, перенесли на 19 июля. Отмечается, что дату встречи пришлось изменить из-за того, что у трёх игроков бело-голубых обнаружили коронавирус — это Клинтон Н'Жи, Шарль Каборе и Себастиан Шиманьский.
Заболевшие футболисты отправлены на двухнедельный карантин, остальная команда, включая тренерский штаб и обслуживающий персонал, находится на учебно-тренировочной базе клуба в Новогорске в закрытом режиме.
Сообщается, что ближайший матч между "Динамо" и ЦСКА должен состояться 27 июня в Москве. Дополнительная информация станет известна позднее.
Ранее Лайф рассказывал, что 19 июня состоялся матч "Сочи" — "Ростов", который стал самым обсуждаемым в этом туре РПЛ. Основная команда ростовчан находилась на карантине из-за вспышки коронавируса, однако сочинцы не захотели переносить встречу, тогда против них на поле вышли семнадцатилетние ребята — воспитанники клуба "Ростов".
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