СМИ: В Москве задержали участника Pussy Riot Петра Верзилова

В Москве сотрудники центра "Э" МВД России задержали российского художника-акциониста Петра Верзилова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным собеседника агентства, участника Pussy Riot задержали в рамках проверочных мероприятий об экстремизме. Источник также сообщил, что утром к Верзилову пришли с обыском. Правоохранителям пришлось вскрыть дверь, так как художник не открывал.

О других подробностях собеседник агентства не рассказал.