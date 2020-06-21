СМИ: В Москве задержали участника Pussy Riot Петра Верзилова

В Москве сотрудники центра "Э" МВД России задержали российского художника-акциониста Петра Верзилова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным собеседника агентства, участника Pussy Riot задержали в рамках проверочных мероприятий об экстремизме. Источник также сообщил, что утром к Верзилову пришли с обыском. Правоохранителям пришлось вскрыть дверь, так как художник не открывал.
О других подробностях собеседник агентства не рассказал.
Пётр Верзилов — российский художник-акционист, участник скандальных акций Pussy Riot, до 2009 года был одним из наиболее активных участников арт-группы "Война".
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