Умер расстрелявший полицейских на Ленинском проспекте в Москве

Ранивший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве Ратмир Галаев скончался в больнице. Об этом Лайфу сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

Напомним, перестрелка на Ленинском проспекте в Москве произошла 15 июня. 24-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев открыл огонь по сотрудникам ДПС после того, как те остановили автомобиль такси. При этом он был случайным прохожим, а не пассажиром или водителем. Лайф публиковал видео с моментом перестрелки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Раненых полицейских представят к госнаградам.