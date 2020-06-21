Умер расстрелявший полицейских на Ленинском проспекте в Москве

Ранивший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве Ратмир Галаев скончался в больнице. Об этом Лайфу сообщили в столичном главке Следственного комитета России.
— Да, скончался, — заявили представители ведомства.
Два дня назад стрелка перевели в палату хирургического отделения.
Напомним, перестрелка на Ленинском проспекте в Москве произошла 15 июня. 24-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев открыл огонь по сотрудникам ДПС после того, как те остановили автомобиль такси. При этом он был случайным прохожим, а не пассажиром или водителем. Лайф публиковал видео с моментом перестрелки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Раненых полицейских представят к госнаградам.
Лента новостей
Сама не идёт на контакт. Адвокат ответила на претензии экс-жены хоккеиста Зайцева о "похищенных" детях
сегодня в 18:12
"Волноваться не стоит". В России ответили на заявления Украины о "ракетном ударе" по Новороссийску
сегодня в 18:09
На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива
сегодня в 18:02