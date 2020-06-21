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Облачно, небольшие дожди. Синоптик рассказал о погоде в Москве в день Парада Победы

Температура воздуха будет колебаться в промежутке от 23 до 28 градусов тепла.

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В Москве в день проведения Парада Победы ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими дождями. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно прогнозу, 24 июня северный ветер будет дуть со скоростью до восьми метров в секунду. Атмосферное давление ожидается повышенное, температура воздуха будет колебаться в промежутке от 23 до 28 градусов тепла.

Местами возможен небольшой дождь. Солнце будет выглядывать периодически, — цитирует специалиста ТАСС.

Вильфанд отметил, что его коллеги планируют ежедневно проверять данные и уточнять прогноз.

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