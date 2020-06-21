В России снизилась доля граждан с компьютерными навыками

По итогам прошлого года доля граждан России в возрасте от 15 до 74 лет, которые имеют навыки работы с компьютером, снизилась почти на два процента. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Так, в 2018 году компьютерной грамотностью владело 77,3% участников опроса, тогда как в 2019-м таких стало только 75,5%. При этом среди молодёжи в возрасте от 15 до 24 лет этот показатель также снизился — с 94,2% до 92,9%.

Отмечается, что под понятием компьютерной грамотности в ходе опроса подразумевалась отправка сообщений по электронной почте, создание презентаций, использование фото- и видеоредакторов, а также написание компьютерных программ.