В России в День медработника прошёл индивидуальный забег #НеПациент — видео

Видео © ОНФ

В России в День медработника в рамках акции #МыВместе прошёл индивидуальный забег #НеПациент. Участие в марафоне приняли и спортсмены, и политики, и просто неравнодушные граждане, решившие выразить поддержку сотрудникам лечебных учреждений, оказавшихся на передовой борьбы с коронавирусом. Лайф публикует кадры из разных уголков страны.

В Москве вместе с жителями столицы пробежаться решили персонажи киностудии "Союзмультфильм", финалисты конкурса "Лидеры России", а также представители благотворительного фонда "Подари солнечный свет".

Дистанцию для себя, исходя из своих сил и возможностей, каждый участник акции определял сам: кто-то смог пробежаться пару раз вокруг дома, а кто-то устроил себе настоящую проверку на выносливость. Организаторы отмечают, что размер дистанции не имеет значения, главное — не оставаться в стороне. Чтобы поддержать акцию, нужно выложить фото или видео со своим забегом в соцсети, поставив тег #НеПациент. Авторы самых интересных роликов и снимков получат подарки.