В России в День медработника прошёл индивидуальный забег #НеПациент — видео

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В России в День медработника в рамках акции #МыВместе прошёл индивидуальный забег #НеПациент. Участие в марафоне приняли и спортсмены, и политики, и просто неравнодушные граждане, решившие выразить поддержку сотрудникам лечебных учреждений, оказавшихся на передовой борьбы с коронавирусом. Лайф публикует кадры из разных уголков страны.
В Москве вместе с жителями столицы пробежаться решили персонажи киностудии "Союзмультфильм", финалисты конкурса "Лидеры России", а также представители благотворительного фонда "Подари солнечный свет".
Дистанцию для себя, исходя из своих сил и возможностей, каждый участник акции определял сам: кто-то смог пробежаться пару раз вокруг дома, а кто-то устроил себе настоящую проверку на выносливость. Организаторы отмечают, что размер дистанции не имеет значения, главное — не оставаться в стороне. Чтобы поддержать акцию, нужно выложить фото или видео со своим забегом в соцсети, поставив тег #НеПациент. Авторы самых интересных роликов и снимков получат подарки.
Организаторы мероприятия отметили, что надеялись с его помощью привлечь внимание россиян к важности укрепления иммунитета и здорового образа жизни, помогающего не стать одним из пациентов.
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