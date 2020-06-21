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Председатель движения "Волонтёры-медики" отметил важность поправок в конституцию о добровольцах

По его словам, это ещё одно доказательство того, что государство является партнёром волонтёрства.

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Фото © ТАСС / EPA

Во время пандемии коронавируса, которая показала важность некоммерческих, волонтёрских организаций, поправки в Конституцию РФ приобрели особую актуальность, считает член Центрального штаба ОНФ, председатель Всероссийского общественного движения "Волонтёры-медики" Павел Савчук.

Это лишний раз доказывает то, что волонтёрство является партнёром государства. И то, что его поддержка будет включена в конституцию — это определённый кредит доверия волонтёрскому сообществу, — сказал он в беседе с Лайфом.

Савчук отметил, что волонтёры помогают людям в разных ситуациях, начиная с проведения различных мероприятий и заканчивая адресной помощью во время стихийных бедствий и пандемий.

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