Блогерша Настя Тропи разбилась на мотоцикле на Бали

Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Анастасия Тропицель, известная как Настя Тропи, ушла из жизни в возрасте 18 лет. Об инциденте сообщает портал JawaPos.

Фото © Instagram / nastyatropi

Девушка разбилась во время катания на своём мотоцикле. Обстоятельства инцидента выясняются. На её странице в "Инстаграме" появился пост, написанный от имени матери.

— К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить, — сообщается в публикации.

Подписчиков внезапное известие шокировало. Они выразили соболезнования родным погибшей и поблагодарили её за то, что она их вдохновляла поверить в себя и начать развиваться.

По данным Пятого канала, смерть Тропи также подтвердили её сестра и молодой человек.