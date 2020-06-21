Блогерша Настя Тропи разбилась на мотоцикле на Бали

Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Анастасия Тропицель, известная как Настя Тропи, ушла из жизни в возрасте 18 лет. Об инциденте сообщает портал JawaPos.
Фото © Instagram / nastyatropi
Девушка разбилась во время катания на своём мотоцикле. Обстоятельства инцидента выясняются. На её странице в "Инстаграме" появился пост, написанный от имени матери.
— К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить, — сообщается в публикации.
Подписчиков внезапное известие шокировало. Они выразили соболезнования родным погибшей и поблагодарили её за то, что она их вдохновляла поверить в себя и начать развиваться.
По данным Пятого канала, смерть Тропи также подтвердили её сестра и молодой человек.
Ранее сообщалось, что Доктор Смерть Алёна Верди умерла в больнице Краснодара, не приходя в сознание.
Лента новостей
Сама не идёт на контакт. Адвокат ответила на претензии экс-жены хоккеиста Зайцева о "похищенных" детях
сегодня в 18:12
"Волноваться не стоит". В России ответили на заявления Украины о "ракетном ударе" по Новороссийску
сегодня в 18:09
На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива
сегодня в 18:02