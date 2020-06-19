Попался на крючок: как Лукашенко позволил загнать себя в ловушку, арестовав экс-банкира

В Белоруссии задержан главный соперник действующего президента на выборах — бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико. Как сообщили в Комитете государственного контроля, он "являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершённых преступлений и снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов".

Днём ранее стало известно, что в доме Бабарико в деревне Мочаны проходят обыски. Утром того же дня в штабе кандидата сообщили, что он не выходит на связь. Чуть позже стало известно, что его вместе с сыном доставили на допрос в Департамент финансовых расследований по делу "Белгазпромбанка" о неуплате налогов и легализации средств, полученных преступным путём.

Неделю назад обыски прошли в офисе банка, было задержано 15 человек. При этом Комитет государственного контроля заявил о наличии доказательств причастности к делу самого Бабарико, хотя тот ради участия в выборах президента покинул пост главы учреждения.

Очевидно, идёт давление на одного из фаворитов гонки. То ли для того, чтобы лишить его возможности участвовать в ней, то ли для того, чтобы заставить его самого сняться, то ли для того, чтобы и вовсе раздуть на пустом месте скандал международного масштаба.

— За всей этой историей стоит что-то большее, чем просто финансовые дела Бабарико и его коллег. Очевидно, что дело идёт к обнародованию куда более серьёзной информации. Например, по факту вмешательства иностранного государства в белорусские внутренние дела, — заявили на днях в эфире государственного телеканала "Беларусь-1".

"Белгазпромбанк" — третий по размеру активов банк в Белоруссии, 49,8% принадлежит "Газпрому", такая же доля у "Газпромбанка". Обе организации в совместном заявлении подчеркнули, что действия белорусских властей совершены с грубым нарушением законодательства республики и Договора о Евразийском экономическом союзе и непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров, клиентов и вкладчиков.

Напомню, Александр Лукашенко ранее утверждал, что за одним из кандидатов могут стоять некие "российские олигархи", которые вмешиваются в избирательную кампанию. Похоже, именно этот след сейчас активно прорабатывается.

Именно в этот момент появляется сообщение в блогах о сыне Лукашенко: у Виктора нашли более 800 миллионов долларов в швейцарском банке. "Нашли", правда, не правоохранители, а белорусский блогер Степан Путило, прежде распространявший фейки, компрометирующие руководство республики, а живёт он в Польше. Напрашивается вывод, что кому-то очень выгодно сделать эту избирательную кампанию самой грязной в истории, максимально очернив действующего президента. Это ли не реальное вмешательство? И явно не российское.

И очевидно, что кому-то очень хотелось бы поссорить Минск с Москвой, отношения с которой в последнее время и так не особо складываются. А тут ещё обвинения во вмешательстве в выборы и фактическое "отжатие" банка.

Когда в феврале этого года Белоруссию впервые за много лет посетил с официальным визитом госсекретарь США Майк Помпео, он заявил, что у Белоруссии "длительная история с Россией" и США не ставят Белоруссию перед выбором между собой и РФ. При этом он подчеркнул, что Администрация США наблюдает "улучшение ситуации и считает, что нужно продолжить сотрудничество с Белоруссией". Госсекретарь также намекнул, что в будущем возможно точечное снятие санкций США с белорусских предприятий.

За полгода до этого Минск посетил его зам по политическим вопросам Дэвид Хейл, который впервые заговорил о возможности возвращения послов, добавив, что США идут на этот шаг не с целью "соревнования с какой-то другой страной", а лишь для того, чтобы в полной мере "реализовать потенциал двусторонних отношений".

Цель Запада — как можно больше рассорить Россию и Белоруссию — очевидна. И очевидно, что Батька пытается тут сохранять пресловутую "многовекторность", умело лавируя, как он это делал все последние годы. Однако настал момент истины и избраться в шестой раз подряд так же легко, как до этого, и без поддержки, видимо, не получается. А Москва дала понять, что безответной поддержки больше не будет.

Зачем в этих условиях Лукашенко идёт на обострение, преследуя Бабарико? Возможно, он сам считает, что действовать такими методами — единственное, что ему остаётся. А возможно, на него действуют обещания дружбы, данные зимой господином Помпео. Впрочем, последнее — это очевидная ловушка. Тем более что Запад уже дал понять, что в случае нарушений на выборах будут новые санкции. Но, судя по всему, иных способов обеспечить победу Лукашенко уже не видит, всерьёз опасаясь проиграть выборы.