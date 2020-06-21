В Китае ищут восьмерых школьников. Один из них упал в реку, остальные пытались его спасти

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На юго-западе Китая спасатели разыскивают восьмерых учеников начальной школы, пропавших на реке в городе Чунцин, пишет Global Times.
Один из мальчиков упал в водоём, остальные попытались ему помочь. В результате все дети пропали без вести.
Издание Chutian Metropolis Daily опубликовало кадры с места происшествия. Видно, что у реки собралось немало горожан.
Ранее в Уфе нашли тела детей, пропавших на прогулке с отцом в 2019 году.
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