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В Китае ищут восьмерых школьников. Один из них упал в реку, остальные пытались его спасти

За поисковой операцией наблюдают местные жители.

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Видео © Chutian Metropolis Daily

На юго-западе Китая спасатели разыскивают восьмерых учеников начальной школы, пропавших на реке в городе Чунцин, пишет Global Times.

Один из мальчиков упал в водоём, остальные попытались ему помочь. В результате все дети пропали без вести.

Издание Chutian Metropolis Daily опубликовало кадры с места происшествия. Видно, что у реки собралось немало горожан.

Ранее в Уфе нашли тела детей, пропавших на прогулке с отцом в 2019 году.

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