Появилось видео с места гибели блогерши Насти Тропи на Бали

В Сети появились кадры с места гибели блогерши Анастасии Тропицель, известной как Настя Тропи. Девушка попала в ДТП в курортной зоне Кута индонезийского острова Бали.

По данным Bali Puspa, Тропицель не справилась с управлением мотоциклом и врезалась в ограждение. В результате Настя получила травму головы и скончалась на месте аварии. Тело погибшей доставлено в одну из больниц Денпасара.