Появилось видео с места гибели блогерши Насти Тропи на Бали

В Сети появились кадры с места гибели блогерши Анастасии Тропицель, известной как Настя Тропи. Девушка попала в ДТП в курортной зоне Кута индонезийского острова Бали.
По данным Bali Puspa, Тропицель не справилась с управлением мотоциклом и врезалась в ограждение. В результате Настя получила травму головы и скончалась на месте аварии. Тело погибшей доставлено в одну из больниц Денпасара.
На странице Анастасии в "Инстаграме" появился пост, написанный от лица её мамы. Женщина заявила, что не может поверить в гибель собственного ребёнка. Информацию о смерти блогерши подтвердили её сестра и молодой человек.
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