Подростки из TikTok сорвали явку на предвыборный митинг Трампа

Предвыборный митинг президента США Дональда Трампа в штате Оклахома собрал намного меньше людей, чем предполагали организаторы. Причиной низкой явки могли стать подростки из социальной сети TikTok и поклонники музыкального жанра K-pop. Об этом сообщает New York Times.

По данным газеты, подростки в качестве шутки зарезервировали сотни тысяч билетов, не собираясь посещать мероприятие. Кроме этого, они стали призывать своих подписчиков поступать точно так же.

Избирательный штаб Трампа ожидал толпы желающих попасть на стадион, где проводилось мероприятие. Рассматривался вариант выступления американского лидера за пределами спортивной арены для тех, кто не смог попасть на митинг. Однако в итоге ряд секторов вообще оказался пустым. Как сообщает Би-би-си, собралось чуть более 10 тысяч человек, хотя территория была рассчитана почти на 20 тысяч.