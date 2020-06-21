Российская вакцина от коронавируса сможет защитить от болезни на срок более двух лет

Российская вакцина против коронавируса сможет защитить человека на срок около двух лет и более. Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Достичь такого эффекта станет возможно при помощи того, что вводить вакцину будут дважды, а ген попадёт в организм на разных носителях, что и позволит получить защитный протективный иммунитет.

— Данный подход гарантирует с большой вероятностью, что человек, получивший эту вакцину в бустерном варианте, будет защищён от возможного заражения коронавирусом, по крайней мере, в течение двух лет, а возможно, и на более длительный период, — заявил Гинцбург.

Он также рассказал, что во время совместной работы с учреждениями Минобороны по созданию вакцины от вируса Эбола удалось доказать более долгую продолжительность иммунитета против заболевания. При этом вакцина против CoViD-19 создавалась по такому же принципу.