НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Власти США рассказали, когда ждут вторую волну коронавируса

При этом точной уверенности в том, что это случится, в стране нет.

628

Фото © Pixabay

США ожидают прихода второй волны коронавирусной инфекции осенью текущего года, а сейчас ведётся подготовка, которая поможет избежать возможных проблем в этот период. Об этом в интервью CNN рассказал глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

Уверяю вас, мы пополняем запасы на случай возможных проблем осенью. Мы делаем всё, что в наших силах, работаем на полную мощность, — заявил Наварро.

При этом он отметил, что пока нет уверенности в том, случится ли вторая волна вируса, однако власти страны делают всё, чтобы избежать каких-либо возможных проблем при этом.

Выбор редакции

Loading...