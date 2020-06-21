Власти США рассказали, когда ждут вторую волну коронавируса

США ожидают прихода второй волны коронавирусной инфекции осенью текущего года, а сейчас ведётся подготовка, которая поможет избежать возможных проблем в этот период. Об этом в интервью CNN рассказал глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

— Уверяю вас, мы пополняем запасы на случай возможных проблем осенью. Мы делаем всё, что в наших силах, работаем на полную мощность, — заявил Наварро.