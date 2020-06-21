Кадыров объявил о третьем этапе снятия ограничений в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о том, что с 22 июня в республике начинается третий этап снятия мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает телеканал "Грозный".
С понедельника в Чечне разрешается свободное передвижение, начинают свою работу торговые точки и общественные места, госслужащие возвращаются к исполнению своих обязанностей в штатном режиме.
Напомним, ранее Лайф рассказывал о столетней жительнице Чечни, которая вылечилась от коронавируса. Также местные врачи сумели спасти человека, у которого трижды была остановка сердца. Глава республики Рамзан Кадыров подчеркнул, что медики научились оказывать сопротивление CoViD-19 и спасают пациентов с самыми тяжёлыми случаями.