Кадыров объявил о третьем этапе снятия ограничений в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о том, что с 22 июня в республике начинается третий этап снятия мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает телеканал "Грозный".

С понедельника в Чечне разрешается свободное передвижение, начинают свою работу торговые точки и общественные места, госслужащие возвращаются к исполнению своих обязанностей в штатном режиме.