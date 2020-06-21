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"Врачи — герои!" Во Владимире активисты высадили огромную клумбу ко Дню медицинского работника

Инициатива необычного поздравления принадлежит молодому предпринимателю.

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Видео © LIFE

Во Владимире по инициативе молодого предпринимателя Владимира Лялина активисты высадили огромную цветочную клумбу площадью более 60 квадратных метров с текстом "Врачи — герои!". Расположена надпись на склоне, благодаря чему её можно увидеть с разных ракурсов.

Сложно найти человека, которого пандемия обошла стороной и никак не задела. К сожалению, некоторых моих друзей, работников производства, она всё-таки достала, несмотря на все меры предосторожности. От страшной болезни их спасли только самоотверженность и героизм врачей, ежедневно рискующих своей жизнью, — рассказал Лялин, выразив надежду, что надпись всегда будет напоминать людям о подвиге медиков.

Ответственность по уходу за цветами взяли на себя городские власти.

Лялин также добавил, что организовал врачам городских больниц доставку свежей выпечки в праздник. Он надеется, что это поднимет медикам настроение и облегчит тяготы работы.

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