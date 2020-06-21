Глава Калуги заступился за юных тиктокерш, станцевавших в бикини у мемориала Победы

Глава Калуги Дмитрий Денисов заявил, что две школьницы, станцевавшие в бикини у мемориала Победы, не хотели оскорбить историческую память. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Судя по тому, что я увидел, не было там намерений кого-то оскорбить. Место, конечно, значимое для нашего города. Но фонтану более полусотни лет, и в разные периоды времени, например в советское время, там мальчишки собирали мелочь, в 1990-е годы купались десантники, — отметил Денисов.

Он подчеркнул, что к инциденту привлечено слишком много внимания.